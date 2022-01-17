إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى مصر أسوان أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، على الطريق الزراعى مصر أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية انقلاب سيارة بالقرب من قرية البرجاية على الطريق السريع مصر أسوان الزراعى، وجار إزالة آثار الحادث لتيسير حركة المرور .