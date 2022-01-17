إصابة عامل وضبط بندقية خرطوش وكمية من الحشيش فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار تم ضبط سلاح نارى عبارة بندقية خرطوش وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش نتج عن المشاجرة إصابة عامل بجرح رضى بفروة الرأس.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب دائرة المركز وتم الفصل بين الطرفين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوقوع المشاجرة بين طرف أول كمال ا م خ 63 سنة عامل ونجله عمر ك ا م 28 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " حامد م خ 70 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس " ونجله فارس ح ا م 25 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش و كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الثاني وأتهم الطرف الثاني الثاني الطرف الأول بتهديدهما بسلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

وبمواجهة الثاني من الطرف الأول بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.