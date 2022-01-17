إحالة موجه ومعلمين للتحقيق لغيابهم عن لجان الامتحانات ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أحال علي خليل، مدير إدارة إهناسيا التعليمية ببني سويف، موجه ومعلمين، للتحقيق بالشئون القانونية لغيابهم عن لجان الامتحانات، رغم حاجة العمل إليهم، وتفقد مدير إدارة إهناسيا التعليمية، لجان امتحانات النقل، بمدرستي نزلة المشارقة الابتدائية، واليرموك الإعدادية المشتركة، التابعتين للإدارة.

واستمع مدير إدارة إهناسيا التعليمية لعددًا من الطلاب والطالبات لإستطلاع ارائهم عن مستوى اسئلة الامتحانات، موجهًا بتوفير الاجواء المناسبة وسُبل الراحة للطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أى معوقات.

وراجع مدير الإدارة، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية بشأن الامتحانات، والمتابعة المستمرة من مدير المدرسة والكنترول والتصحيح اولا بأول حسب التعليمات والقواعد المنظمة.