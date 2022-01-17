ألمانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (أ ش أ)

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 34 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 8 ملايين و122 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 115 ألفا و649 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 7 ملايين حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.