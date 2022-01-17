اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 17 يناير 2022 09:52 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اختبارات كورونا ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)

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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 34 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 8 ملايين و122 حالة.
 
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 115 ألفا و649 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 7 ملايين حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
 

وكانت وزارة الصحة النمساوية، تلقت إخطارًا من نظيرتها الألمانية بإعادة تصنيف النمسا مرة أخرى في قائمة المناطق عالية الخطورة بإصابات متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا مع بدء تطبيق القيود اعتبارًا من الأحد.


وذكرت "الصحة النمساوية" - في بيان - أنه سيتم تطبيق قيود السفر بشكل أساسي على المسافرين من النمسا إلى ألمانيا من غير المطعمين، لافتًا إلى العودة للعمل بنظام الحجر الصحي لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهائه في اليوم الخامس من خلال فحص كورونا السلبي، منوهًا بإعفاء الأطفال تحت عمر السادسة من هذه القيود.


من جانبها، قالت وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر تعليقًا على القرار إن القرار الجديد لا يعني أي قيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة بسبب التطورات الحالية مع الانتشار الهائل لإصابات "أوميكرون".

 


معهد روبرت كوخ

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