اليوم السابع
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أسعار اللحوم تواصل استقرارها مع معروض يكفى احتياجات الأسواق

الإثنين، 17 يناير 2022 07:00 ص
أسعار اللحوم تواصل استقرارها مع معروض يكفى احتياجات الأسواق لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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استقرت اليوم الاثنين أسعار اللحوم بحسب ما أعلنته شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لافتة إن أسعار اللحوم في مصر تشهد استقرارًا، ليبدأ سعر الكيلو الكندوز والضاني من 150 جنيها حتى 170 جنيها حسب المنطقة، في ظل توقعات باستمرار الأسعار خلال الفترة المقبلة على وضعها الحالي مع ثبات أسعار الأعلاف.

وكشفت شعبة القصابين في نشرتها، أن سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وسبق أن كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم ميزانية مشروع البتلو من 100 مليون جنيه، إلى 6.1 مليارات جنيه استفاد منها 37 ألف مستفيد حتى شهر نوفمبر الماضي، كما يصل إجمالي الرؤوس إلى أكثر من 410 ألف رأس.

وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وبالفعل ارتفع حجم الاكتفاء الذاتي من 50% في عام 2019 إلى 62% في الوقت الحالي من خلال مشروعات الثروة الحيوانية مثل التحسين الوراثي لاستخدام سلالات ذات معدلات عالية في تحول اللحوم وإنتاج الألبان.

 


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