أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيها .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

‏‎- الجوافة 9 جنيهات.

‏- بلح بارحى 34 جنيها

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها

‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات .

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.