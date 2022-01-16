اليوم السابع
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أكرم القصاص
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4 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسبا لعاصفة ثلجية شديدة

الأحد، 16 يناير 2022 08:19 ص
4 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسبا لعاصفة ثلجية شديدة عاصفة ثلجية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت 4 ولايات أمريكية حالة الطوارئ قبل العاصفة الثلجية المتوقع أن تضرب السواحل الجنوبية والشرقية.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم، فإن ولايات (فيرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا) أعلنت جميعا الطوارئ؛ تحسبا للعاصفة.

وأشارت إلى أن تحذيرات هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية من آثار العاصفة الشتوية ستظل قائمة في عدة ولايات حتى غد الإثنين.

وتوقعت الهيئة أن تكون العاصفة الثلجية شديدة وواسعة النطاق على الساحل الشرقي، وأن يصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 12 بوصة في ولاية (فيرجينيا) التي ضربتها عاصفة شتوية شديدة في وقت سابق من هذا الشهر.

 


عاصفة ثلجية

امريكا

فيرجينيا

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جورجيا

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