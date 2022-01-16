وفاة طبيب قلب بأزمة قلبية عقب حضوره مؤتمرا حول تصلب الشرايين.. فيديو وصور

سادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالى كفر الشيخ عامة، وبين الأطباء بمحافظة كفر الشيخ خاصة، لوفاة الدكتور وائل عرفة، أخصائى القلب والجهاز الهضمى، فجأة لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عقب مشاركته بالأمس فى مؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، وتوفى بأزمة قلبية بعد ساعات من حضوره منتدى القلب والأزمات القلبية.

وشيع آلاف المعزين جثمان الدكتور وائل عرفة، الذى وافته المنية فجأة، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيب الشهير وائل عرفة، وعن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائه الأطباء والمرضى.



ونعت نقابة الأطباء برئاسة الدكتورعمرو أبو سمرة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ، والدكتور رضا بيومى، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.



وقال الدكتور محمد كمال سلامة، مدرس القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، كان الدكتور وائل من بين المشاركين فى مؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون .