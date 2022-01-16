اليوم السابع
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وفاة طبيب قلب بأزمة قلبية عقب حضوره مؤتمرا حول تصلب الشرايين.. فيديو وصور

الأحد، 16 يناير 2022 01:20 ص
وفاة طبيب قلب بأزمة قلبية عقب حضوره مؤتمرا حول تصلب الشرايين.. فيديو وصور اخر صور للدكتور وائل عرفه بمؤتمر بطب كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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سادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالى كفر الشيخ عامة، وبين الأطباء بمحافظة كفر الشيخ خاصة، لوفاة الدكتور وائل عرفة، أخصائى القلب والجهاز الهضمى، فجأة لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عقب مشاركته بالأمس فى مؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، وتوفى بأزمة قلبية بعد ساعات من حضوره منتدى القلب والأزمات القلبية.

 

وشيع آلاف المعزين جثمان الدكتور وائل عرفة، الذى وافته المنية فجأة، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيب الشهير وائل عرفة، وعن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائه الأطباء والمرضى.


ونعت نقابة الأطباء برئاسة الدكتورعمرو أبو سمرة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ، والدكتور رضا بيومى، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.


وقال الدكتور محمد كمال سلامة، مدرس القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، كان الدكتور وائل من بين المشاركين فى مؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 
ابتسامه لم تفادر شفتيه خلال المؤتمر
ابتسامه لم تفادر شفتيه خلال المؤتمر

ابتسامه مزيت الدكتور وائل عرفه قبل وفاته
ابتسامه مزيت الدكتور وائل عرفه قبل وفاته

اخر صورة للطبيب قبل وفاته
اخر صورة للطبيب قبل وفاته

الدكتور وائل عرفه اثناء تواجده بمؤتمر كلية الطب أمس
الدكتور وائل عرفه اثناء تواجده بمؤتمر كلية الطب أمس

الدكتور وائل عرفه وزملاءه
الدكتور وائل عرفه وزملاءه

صورة اخيرة قبل وفاة الطبيب فجأة
صورة اخيرة قبل وفاة الطبيب فجأة
ابتسامه لم تفادر شفتيه خلال المؤتمر
ابتسامه لم تفادر شفتيه خلال المؤتمر

ابتسامه مزيت الدكتور وائل عرفه قبل وفاته
ابتسامه مزيت الدكتور وائل عرفه قبل وفاته

اخر صورة للطبيب قبل وفاته
اخر صورة للطبيب قبل وفاته

الدكتور وائل عرفه اثناء تواجده بمؤتمر كلية الطب أمس
الدكتور وائل عرفه اثناء تواجده بمؤتمر كلية الطب أمس

الدكتور وائل عرفه وزملاءه
الدكتور وائل عرفه وزملاءه

صورة اخيرة قبل وفاة الطبيب فجأة
صورة اخيرة قبل وفاة الطبيب فجأة
 

كفر الشيخ

كلية الطب

جامعة كفر الشيخ

أمراض القلب

جهاز هضمي

مستشفى كفر الشيخ

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