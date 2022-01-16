اليوم السابع
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وفاة رئيس مالى السابق عن عمر يناهز 77 عاما

الأحد، 16 يناير 2022 03:23 م
وفاة رئيس مالى السابق عن عمر يناهز 77 عاما رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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توفى رئيس مالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر يناهز 77 عاما، وفقا لما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، نقلا عن عائلته.

وقال أحد أفراد عائلة الرئيس السابق للوكالة، إن كيتا توفي صباح اليوم فى منزله، دون شرح سبب وفاته، وأكد عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق صحة هذه المعلومة.

وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2020 عندما ترك منصبه نتيجة اضطرابات سياسية.

وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).

 


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