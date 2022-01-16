اليوم السابع
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وزير الصحة التونسى يناقش الاستعدادات للوضع الوبائي لـ"كورونا"

الأحد، 16 يناير 2022 08:15 م
وزير الصحة التونسى يناقش الاستعدادات للوضع الوبائي لـ"كورونا" كورونا فى تونس - أرشيفية
وكالات

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عقد وزير الصحة التونسي علي المرابط، اجتماعا، لمتابعة الوضع الوبائي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته خاصة في المستشفيات. 


وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للتطورات المحتملة لانتشار الفيروس، خاصة في المستشفيات الميدانية ومدى جاهزيتها من حيث توفر مولدات ومكثفات الأكسجين وأسرّة الإنعاش والأكسجين والموارد البشرية اللازمة. 


حضر الاجتماع قيادات الوزارة والصحة العسكرية والمديرين العموم ومديري المستشفيات بتونس الكبرى، بالإضافة إلى لقاء مديري المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرس.


تونس

كورونا

كورونا فى تونس

على المرابط

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