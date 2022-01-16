اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تلتقى خبيرا مصريا بالخارج لبحث التعاون فى توطين البرمجيات الهندسية

الأحد، 16 يناير 2022 01:55 م
وزيرة الهجرة تلتقى خبيرا مصريا بالخارج لبحث التعاون فى توطين البرمجيات الهندسية وزيرة الهجرة خلال لقاء الدكتور رشيق المراغى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور رشيق المراغى مؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات البرمجيات، وأحد أبرز المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، وهو صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات فى تطوير التعليم.
 
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن تقديرها لجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، مؤكدة أن العلم طريقنا لنحقق أعظم الإنجازات فى الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، والانطلاق فى الخطط التى تضعها القيادة السياسية، قائلة: "إننا حريصون على الاستفادة من خبرات أبنائنا وعلمائنا بالخارج، مضيفة على أننا على مدار خمس نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" نجحنا فى الربط بين مئات العلماء المصريين بالخارج ووزارات ومؤسسات الدولة، ولقاء اليوم يعد استكمالا لتلك الجهود، ضمن الاستعداد للنسخة السادسة بعنوان: "مصر تستطيع بالصناعة".
 
فيما أشاد الدكتور رشيق المراغي، بما يحدث فى مصر من طفرة حقيقية فى كل المجالات، مؤكدًا فخره بما يحدث من تنمية فى مختلف ربوعها، وأننا لو واصلنا بهذا المعدل لأصبحنا قادرين على المنافسة ضمن أقوى الاقتصادات العالمية الناشئة خلال سنوات.
 
ورحب المراغى، بالمشاركة فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بجلسة «صناعة التكنولوجيا وتوطينها فى مصر»، مضيفًا أن لدينا قراءة جيدة لاحتياجات والفرص السانحة لنمو أكبر، بجانب توظيف تلك القدرات فى المشروعات القومية المختلفة، بجانب تدريب المهندسين فى مجالات الأبحاث والتطوير، وتبادل الخبرات مع مؤسسات الدولة المختلفة فى مجالات الكهرباء والاتصالات والبترول وغيرهم. 
 
وتابع المراغى، أنه يعمل فى مجالات التطوير والأبحاث فى كندا منذ أكثر من 35 عامًا، وتضم الشركة عددًا من المهندسين المتخصصين فى البرمجيات الهندسية، من بينهم مهندسون مصريون ومن جنسيات مختلفة، مؤكدًا حرصه على نقل الخبرة إلى مصر وتوطين التكنولوجيا.
 
وأضاف المراغى، أن شركته لديها خبرات عالمية فى مجال البرمجيات الهندسية للحفارات، حيث عملت فى الصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لإنتاج التكنولوجيا التى يعتمد عليها المهندسون فى إنشاءات الكبارى وصيانتها، وأبراج الاتصالات وأبراج التحويل، 

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

البرمجيات

اخبار مصر

مصر تستطيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: قوة مصر تستطيع احتواء الشباب بريادة الأعمال

السبت، 15 يناير 2022 06:37 م

"مصر لا تنسى شبابها".. منتدى شباب العالم يبرز المبادرات الرئاسية "مراكب النجاة" و"اتكلم عربى" وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".. جناح خاص داخل المنتدى يستعرض جهود الدولة للحفاظ على شبابها.. فيديو

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 ص

أيقونات مدارسهم.. "مصر تستطيع" يعرض قصة 3 معلمين كرمهم طلابهم

الجمعة، 07 يناير 2022 08:00 م

أحمد فايق بـ"مصر تستطيع" يكشف عن أول روبوت قادر على التكاثر

الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:19 م

الهجرة: تنظيم رحلة لوفد أمريكى إلى مصر برئاسة إحدى رائدات "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

السبت، 04 ديسمبر 2021 09:37 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة