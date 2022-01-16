وزيرة الهجرة تلتقى خبيرا مصريا بالخارج لبحث التعاون فى توطين البرمجيات الهندسية

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور رشيق المراغى مؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات البرمجيات، وأحد أبرز المشاركين فى مؤتمر " مصر تستطيع بالتعليم "، وهو صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات فى تطوير التعليم.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن تقديرها لجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، مؤكدة أن العلم طريقنا لنحقق أعظم الإنجازات فى الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، والانطلاق فى الخطط التى تضعها القيادة السياسية، قائلة: "إننا حريصون على الاستفادة من خبرات أبنائنا وعلمائنا بالخارج، مضيفة على أننا على مدار خمس نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" نجحنا فى الربط بين مئات العلماء المصريين بالخارج ووزارات ومؤسسات الدولة، ولقاء اليوم يعد استكمالا لتلك الجهود، ضمن الاستعداد للنسخة السادسة بعنوان: "مصر تستطيع بالصناعة".

فيما أشاد الدكتور رشيق المراغي، بما يحدث فى مصر من طفرة حقيقية فى كل المجالات، مؤكدًا فخره بما يحدث من تنمية فى مختلف ربوعها، وأننا لو واصلنا بهذا المعدل لأصبحنا قادرين على المنافسة ضمن أقوى الاقتصادات العالمية الناشئة خلال سنوات.

ورحب المراغى، بالمشاركة فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بجلسة «صناعة التكنولوجيا وتوطينها فى مصر»، مضيفًا أن لدينا قراءة جيدة لاحتياجات والفرص السانحة لنمو أكبر، بجانب توظيف تلك القدرات فى المشروعات القومية المختلفة، بجانب تدريب المهندسين فى مجالات الأبحاث والتطوير، وتبادل الخبرات مع مؤسسات الدولة المختلفة فى مجالات الكهرباء والاتصالات والبترول وغيرهم.

وتابع المراغى، أنه يعمل فى مجالات التطوير والأبحاث فى كندا منذ أكثر من 35 عامًا، وتضم الشركة عددًا من المهندسين المتخصصين فى البرمجيات الهندسية، من بينهم مهندسون مصريون ومن جنسيات مختلفة، مؤكدًا حرصه على نقل الخبرة إلى مصر وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف المراغى، أن شركته لديها خبرات عالمية فى مجال البرمجيات الهندسية للحفارات، حيث عملت فى الصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لإنتاج التكنولوجيا التى يعتمد عليها المهندسون فى إنشاءات الكبارى وصيانتها، وأبراج الاتصالات وأبراج التحويل،