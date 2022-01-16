وزراء دفاع ماليزيا وإندونيسيا والفلبين يبحثون تعزيز التعاون الأمني أواخر الشهر الجاري

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صرح وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، اليوم الأحد، بأنه سيجتمع مع نظيريه الإندونيسي والفلبيني، في 27 يناير الجاري، لبحث جهود تدعيم اتفاق التعاون الثلاثي، من أجل تعزيز الأمن في بحر سولو وسولاويزي والساحل الشرقي لولاية صباح الماليزية.

وقال هشام الدين - خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية - إنه أعرب لنظيريه في وقت سابق عن رغبته في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدان الثلاثة في إطار الاتفاق.

وأضاف "لقد أعربا عن موافقتهما، وفي هذا الصدد سيعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع يضم ماليزيا وإندونيسيا والفلبين يوم 27 يناير، لمناقشة الأمر".

وأشار الوزير الماليزي إلى أن رئيس وزراء ولاية صباح "حاجي نور" أعرب أيضًا عن رغبته في تعزيز الأمن، مؤكدًا أنه سينقل ذلك إلى وزيري الدفاع الفلبيني والإندونيسي خلال الاجتماع الثلاثي في وقت لاحق.

كما صرح بأنه لزيادة الأمن على الساحل الشرقي لولاية صباح، سيتم بناء معسكر جديد للجيش بقيمة 646,15 مليون رينجيت ماليزي في منطقة لحد داتو ، على أن تبدأ أعمال البناء هذا العام.