وزارة الدفاع اليابانية تكشف تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين أمس الأول

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الوزارة قولها إن الصاروخين أطلقا باتجاه الشرق من الجزء الشمالي الغربي من كوريا الشمالية حوالي الساعة الثانية وخمسين دقيقة بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضافت أنه يعتقد أن الصاروخين وصلا إلى أقصى ارتفاع يبلغ نحو 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون الصاروخان قد طارا حوالي 400 كيلومتر وسقطا بالقرب من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأشارت الوزارة إلى أنه يعتقد أن الصاروخين من نوع باليستي قصير المدى يعمل بالوقود الصلب، وهو نفس النوع الذي أطلق من قطار للسكك الحديدية في 15 سبتمبر الماضي.

من جانبهم، قال مسئولون بالوزارة إنهم سيواصلون العمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لجمع وتحليل المعلومات الضرورية وإجراء أنشطة الإنذار والمراقبة مضيفين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتأمين سلام اليابان وأمنها.