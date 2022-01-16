"وائل عرفة" طبيب القلب مات فجأة وآخر كلماته لمصور المؤتمر: أنت بتصور ميت عايز الصورة رايقة

عاوز الصورة تطلع رايقة علشان تلاقى الصورة حلوة لما أموت، وانت بتصور ميت، أخر كلمات قالها الدكتور وائل عرفة، أخصائى القلب والجهاز الهضمى، بمؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، والذى وفاته فجأة لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عقب مشاركته بالأمس.

قال مجدى عبدالعظيم، موظف بفرع هيئة التأمين الصحى بكفر الشيخ، ويجيد التصوير إنه كان متواجداً بمؤتمر كلية طب كفر الشيخ بالأمس، وطلب من الدكتور وائل عرفه تصويره، فصوره عدد من الصور، وقال له كلمات لم يفهم معناها إلا عندما صدم بوفاته، فكان يقول له عقب كل صورة"عايز صوره رايقه يا استاذ مجدى،عشان لما اموت تلاقى صوره حلوة"، ثم قال له أنت تصور ميت، وكأنها صور الوداع،.

وأكد عبد العظيم، لـ " اليوم السابع" أنه لايصدق ماحدث، فكلمات الدكتور وائل مازالت ترن فى أذنه وتتردد، ومن هول الصدمة، لايعرف أنه سمع تلك الكلمات منه أم لا، ولكن كلما راجع كلماته تأكد من قولها له، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أنه يقصد تلك الكلمات، إنه الطبيب الإنسان الخدوم الكريم المحسن لكل فقير ومسكين.

وقال عبدالعظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يعرف ماذا يقول فالدكتوروائل وافته المنية عقب المؤتمر بوقت قليل، وعزانا أنه كان من الصالحين باذن الله ولا يعلم بواطن أعماله الا الله سبحانه وتعالى ولا نملك غير أن لله وإنا إليه راجعون.

وشيع الآلاف من أهالى قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ جثمان الدكتور وائل عرفه، فى جنازة مهيبة،وخيم الحزن على أهالى المحافظة، حزنا على وفاته لحسن خلقه، وسيرته العطرة.