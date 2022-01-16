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هيئة الدواء تكشف روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يناير 2022 11:45 ص
هيئة الدواء تكشف روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية.. اعرف التفاصيل محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التى تجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض الشتوية.

وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن الوقاية من الأمراض الشتوية من خلال اتباع النصائح التالية : 
 
​1-  لا تهمل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​
2- جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​
3- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​
4- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.
​ 5- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن
6-أكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​
7- أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​
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هيئة الدواء

الامراض الشتوية

الشتاء

الغذاء الصحى

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