مكاسب أسبوعية لأسعار النفط..5.3 % لبرنت و6.2% للخام الأمريكى

واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة5.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط ،86.06 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.82دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، ارتفعت للأسبوع الرابع علي التوالي ،حيث أغلقت يوم الجمعة الماضية علي ارتفاع بدعم من المخاوف بشأن قيود الإمدادات.

وارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 1.1 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 2.1 % مقارنـة بـالربع السابق، ليصـل إلـى نـحـو 52.3 مليون برميل / يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.2 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن تلك الدول، ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيـا خـلال الربع الثالث من عام 2021 بنحـو 570 ألـف برميـل / يـوم مقارنـة بـالربع السابق ليصـل إلـى 12.4 مليـون برميل / بوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 730 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي .