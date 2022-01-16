اليوم السابع
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مفوضية اللاجئين تدعو العالم لدعم الاستجابة الإنسانية للنازحين الأفغان

الأحد، 16 يناير 2022 10:53 ص
مفوضية اللاجئين تدعو العالم لدعم الاستجابة الإنسانية للنازحين الأفغان لاجئين افغان - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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ناشدت مفوضية اللاجئين دول العالم لدعم الاستجابة الإنسانية للنازحين الأفغان، مشيرة إلى أن الكثير من سكان مارجا في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان الذين نزحوا كانت بيوتهم مهدمة، ولا يوجد مأوى لهم بسبب الحروب والنزاعات وأن الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ومعرّضون لخطر الموت.
 
ووفق تقرير الأمم المتحدة، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن اثنين في المائة فقط من السكان في جميع أنحاء البلاد لديهم طعام كافٍ، وأكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد هذا العام، كما أن نقص المياه النظيفة يؤدي إلى الإسهال وفقدان الوزن بشكل أكبر، ويفتقر معظم الأطفال أيضا إلى الملابس الدافئة التي توفر دفاعا ضد درجات حرارة الشتاء التي تنخفض إلى ما دون الصفر مئوية.
 
مفوضية اللاجئين تعمل على الاستجابة، بالتعاون مع منظمات محلية شريكة، لاحتياجات حوالي 22 ألف عائلة نازحة عادت إلى هلمند، ويتركز العمل على مساعدة العائلات على البقاء دافئة في فصل الشتاء ومساعدتها على إصلاح منازلها وإعادة الاندماج في المجتمع.
 
وقد أطلقت المفوضية خطة بقيمة 4.4 مليار دولار على مستوى الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان، في الحادي عشر من يناير الجاري إذا تم تمويلها، فسوف توسع نطاق تقديم الدعم الغذائي والزراعي والخدمات الصحية والمأوى في حالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي.
 
 

لاجئين

افغانستان

الامم المتحدة

نازحين افغان

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