معاكسة تليفون وراء تبادل عامل وسائق الاعتداء على بعضهما البعض في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل تبادل عامل وسائق الاعتداء بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

توصلت التحريات إلى أن السائق عاكس شقيقة العامل عبر الهاتف المحمول، وهو ما دفع العامل لمعاتبته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادلا خلالها الاعتداء.

وأكدت التحريات عدم وجود علاقة بين السائق وشقيقة العامل، وعين مركز شرطة كرداسة حراسة عليهما بالمستشفى لحين تماثلهما للشفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما. تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مشاجرة بين شخصين وإصابتهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب معاكسة السائق لشقيقة العامل عبر الهاتف المحمول،، وخلال المشاجرة تبادلا الاعتداء، مما أسفر عن إصابتهما. تحفظ رجال المباحث على الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.