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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم فى الصف

الأحد، 16 يناير 2022 01:56 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم فى الصف اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة نقل و 2 توك توك بطريق 21 بين قريتي تل حماد والفهميين بدائرة مركز شرطة الصف ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع عدد 2 دراجة نارية "توك توك" ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 اخرين ونقل المتوفي والمصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث.

 

 

 


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