مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه إثر حادث اصطدام سيارة نقل ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة أطفيح، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفي إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الزراعى، ونتج عن الحادث مصرع شخص ونقل المتوفي إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1189 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 80 مخالفات السير بدون تراخيص، و 12 مخالفة عن الدراجات النارية، و 7 مخالفة موقف عشوائى، و 33 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق