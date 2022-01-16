اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

الأحد، 16 يناير 2022 12:39 م
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

 


فلسطين

اخبار فلسطين

اقتحام الأقصى

المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة