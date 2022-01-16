مدير المتحف القومي للحضارة: معرض الفن الدولي WAF يخدم أهداف التنمية المستدامة

إبراهيم حسان

أعرب الدكتور أحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، عن سعادته بانطلاق منتدى الفن الدولي WAF بالمتحف القومى للحضارة، موضحا أن المعرض يهدف إلى تعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن الشراكة ما بين المتحف والمنتدى ليس مجرد عرض آثار فقط، ولكن المساهمة في التنمية المستدامة، مردفا: "الحدث شيق جدا، وهناك أكثر من 150 عمل رائع، وأعمالنا مستمرة ونحاول دائما أن نكون منارة ثقافية لمختلف أوجه الثقافة الممزوجة بالحضارة".

وتابع مدير المتحف القومي للحضارة المصرية: "هناك أكثر من إعلان لمنتدى الفن الدولي، على كافة المنصات، ونحاول أن نتعاون مع القوى الناعمة أيضا".

ووفق الأمم المتحدة في مصر استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية اليوم لأول مرة أكبر حدث عالمي معني بـالفن_التشكيلي وهو منتدى الفن الدولي WAF – والذي يهدف لتعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور دكتورة غادة والى وكيل امين عام الأمم المتحدة وعدد من الوزارء .