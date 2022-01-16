مدير التربية والتعليم بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات النقل

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقَّد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الأحد ، اللجان الامتحانية لصفوف النقل لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021 / 2022 ، حيؤدى طلاب الصف الرابع امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدى طلاب الصف الخامس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية .

وأكَّد سعد خلال جولته التفقدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعى الآمن لمجابهة فيروس كورونا .

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمد رجب الرسمية لغات بإدارة المنتزه ومدرسة أحمد بدوى الإعدادية بنات بذات الإدارة ، كما تابع من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة مديرى عموم الإدارات التعليمية الثمانى للعملية الامتحانية ومدى توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب، ولم ترِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم الثاني، فقام هشام عثمان مدير عام العامرية بمتابعة مدرسة مصطفى الجبلى الإعدادية بنون، وقام محمد الرفاعى مدير عام برج العرب مجمع حسن عباس حلمى الرسمى لغات ومجمع ابنى بيتك، وقام عادل حسين مدير عام العجمى بمتابعة مدارس ( المكس الابتدائية ، الشهيد صابر أبو العينين ، خديجة بنت خويلد ).

فيما قام بسيونى محمد مدير عام غرب بمتابعة مدارس ( القبارى الابتدائية ، بوابة 27 ، والمفروزة ، وطاهر بك الرسمية لغات ) ، كما قامت علا سليمان مدير عام وسط بمتابعة مدارس ( الشهيد على صالح، والشهيدة ام صابر ، وقناة المحمودية ، وامبروزو الصناعية بنات ، وتابع سامى فضل مدير عام الجمرك مدارس ( الإسكندر الإعدادية ، ومجمع الشهداء رسمى لغات ، والفنار الابتدائية ، وهانى رشدى الابتدائية ، فيما قامت همت أبوكيلة مدير عام شرق بمتابعة مدارس ( الشهيد محمد أحمد عبده ، والشهيد عبد السلام حمادة ، وشدس الإعدادية بنات ) ، وقام شريف فتحى مدير عام المنتزه بمتابعة مدارس (محمود طلعت زيادة ، وأمينة السعيد رسمى لغات وتقسيم الزهور رسمى لغات والحرمين الثانوية بنات).