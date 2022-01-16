محامى رشوان توفيق: قدمنا إقرارا موقعا من ابنة الفنان يبيح له التصرف فى أمواله

كتب سليم على

كشفت هشام البغدادي، محامي الفنان القدير رشوان توفيق، عن أنه قدم لهيئة المحكمة إقرارا موقع من "آية" ابنة رشوان توفيق يبيح له التصرف في أمواله سواء عقود بيع أو قسمة في أملاكه، لافتا إلى أن محامي الابنة طلب التأجيل للرد على الإقرار.

وقال البغدادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ابنته آية توجهت للبنك تطالب فيه بوقف صرف العائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالفنان رشوان توفيق، فادعى فرعيًا ضدها لاستمرار صرف العائد.

من جانبه قال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة". وأضاف "مهران" إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- مستشهدا فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".