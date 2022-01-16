محافظ سوهاج ورئيس مجلس إدارة البورصة يفتتحان مؤتمر "البورصة للتنمية".. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، و الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية، وذلك بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية"، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.

جاء المؤتمر بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالف رئيس جامعة سوهاج، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من النواب وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

المؤتمر بتضمن عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في محافظة سوهاج وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

يذكر أن المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.



محافظ يفتتح مؤتمر البورصة المصرية بسوهاج



