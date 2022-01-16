محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع الطيار فكرى والأقصر وزكى مطر بحي شمال

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعددآ من المحاور المرورية الهامة بحي شمال الجيزة في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل وذلك للتأكد من نسب التنفيذ و جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية والتي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

تفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات للمنشات والمحال علي الطريق العام بشارع الطيار فكري مشدداً علي رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع .

واطلع المحافظ علي نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر مؤكداً ان كافه اعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات افضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركه التنقل، موجها بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطي ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتغطية بالوعات صرف الامطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها.

كما استمع المحافظ لاراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع، مؤكدا الاستجابة لاي معوقات تواجهم وحلها .

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل و أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والاستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.