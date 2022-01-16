مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود عيان على حريق مخزن خردة في السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخزن خردة فى حارة الأربعين بمنطقة السيدة زينب، لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب النهائية حول اندلاع النيران فى المكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى موقع الحريق، كما انتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية