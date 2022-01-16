ماكرون: المفاوضات مع روسيا ضرورية لتقليل التوتر فى أوروبا

وقال ماكرون "إن استراتيجية الحوار تؤتي ثمارها دائما، ففي أوائل يناير اتفق الجانبان على استئناف عملية التشاور وهذا ما سنفعله في الأيام المقبلة"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "المفاوضات مع موسكو ضرورية أكثر من أي وقت مضى إذا كنا لا نريد الإبقاء على الوضع الراهن الذي يجعل الجميع قلقين بشأن أمننا الجماعي".

وأضاف ماكرون: "واشنطن تقوم حاليا بنفس الشيء الذي كنت أفعله منذ عدة سنوات، إنهم يتحدثون مع الروس وهذه أخبار جيدة".

كما ذكر أن فرنسا وألمانيا تتفاوضان مع روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات مينسك منذ فترة طويلة.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وجرت المشاورات حول هذه القضية في جنيف في 10 يناير الجاري، تلاها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل في 12 يناير وجلسة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا في 13 يناير.