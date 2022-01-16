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مؤسس مبادرة "لدينا حلم": لدينا برامج تبادل ثقافات فى 35 دولة

الأحد، 16 يناير 2022 06:54 م
مؤسس مبادرة "لدينا حلم": لدينا برامج تبادل ثقافات فى 35 دولة منتدى شباب العالم
كتب أحمد عرفة

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قال محمود عبد المجيد مؤسس مبادرة "لدينا حلم" وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم فرصة للتعارف فيما بيننا وبين الثقافات الأخرى، حيث يحضره شباب من كافة دول العالم وهذا ما يثرى المنتدى، ونجتمع 4 أيام لنتبادل الثقافات والخبرات وفرصة للانفتاح على الثقافات الأخرى .

وأضاف مؤسس مبادرة "لدينا حلم" في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قنا سى بى سى، أن المبادرة بدأت عام 2014، حيث ننظم برامج تطوعية نعطى فرصة للشباب في مصرو العالم للسفر التطوعى ليس فقط للسياحة بل تطور وتدرس الأطفال وتجلس مع أسر مستضيفة.

وتابع مؤسس مبادرة "لدينا حلم": بعد 7 سنوات أصبح لدينا برامج لتبادل الثقافات في 35 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وأصبح هناك برامج تبادل ثقافى وبرامج للأطفال وبرامج تطوعية.


منتدى شباب العالم

الستات ميعرفوش يكدبوا

الشباب

سى بى سى

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