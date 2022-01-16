لصوص يسطون على قطارات البضائع بلوس أنجلوس ويتركون عبوات الشحن فارغة.. صور

كتب محمد جمال

أصبحت مسارات القطارات المستخدمة فى نقل البضائع فى لوس أنجلوس مكب كبير للنفايات، حيث يداهم اللصوص حاويات البضائع ويسرقونها، ويتركون عبوات الشحن فى أعقابهم، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

واعترفت إحدى شركات الشحن "بسرقة البضائع"، وقالت إنها اتخذت خطوات للقضاء على الجرائم، مؤكدة أن شرطة لوس أنجلوس لا تستجيب لسرقات التدريب ، إلا إذا طلبت شركة الشحن المساعدة على وجه التحديد.

وقال التقرير إن القضبان مليئة بالنفايات هذا الأسبوع ، على الرغم من إخلاءها قبل حوالى شهر.