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كيف تتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
كيف تتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تستعين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصور عدادات الكهرباء الخاصة بالمشتركين للرد على الشكاوى الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وذلك من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات ولمدة 3 أشهر سابقين، وفيما يلى التفاصيل الكاملة لبرنامج القراءة الموحد :
 
 
1- يهدف برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلى إحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وبالتالى ترتفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء.
 
2-  تمكن البرنامج من القضاء على  القراءات الوهمية التى تعتمد على مبدأ متوسط الاستهلاك والتى كان يرفضها العديد من المشتركين وتتسبب فى خسائر مالية ضخمة لشركات توزيع الكهرباء.
 
3- برنامج القراءة الموحد يجبر العاملين بإدارة الكشف بشركة شعاع على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.
 
4- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.
 
5- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.
 
6- برنامج القراءة الموحد يرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين.
 
7- البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط ليصبح هذا البرنامج هو الفيصل بين شركات توزيع الكهرباء و المواطنين. 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

برنامج موحد لقراءة

اليوم السابع بلس

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