اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 12:55 م
أكرم القصاص
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كوفاكس تنهى توزيع "أول مليار" جرعة من لقاحات كورونا لـ 144 دولة

الأحد، 16 يناير 2022 12:26 م
كوفاكس تنهى توزيع "أول مليار" جرعة من لقاحات كورونا لـ 144 دولة مرفق كوفاكس
كتبت أمل علام

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أكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، اليوم الأحد أن مبادرة كوفاكس الدولية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الهادفة إلى تعزيز وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول أنهت توزيع "أول مليار" جرعة من اللقاحات لنحو 144 دولة.
 
وقال سيث بيركلي، المدير التنفيذي لتحالف "جافي" للقاحات - عبر الموقع الرسمي للتحالف - "إنها مرحلة رئيسية في أكبر وأسرع عملية تسليم لقاح في التاريخ، نعلم مدى العمل الذي ما زال يتوجب فعله لحماية الجميع وحل مسألة عدم المساواة في اللقاحات"، مشددًا على أن عمل المبادرة لم ينته بعد.
 
وأشار إلى أن نحو 90 % من الجرعات الموزعة تم تمويلها من تبرعات حصل عليها تحالف "جافي" ويصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحالف كان قد أنشأ كوفاكس عام 2020 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء. 

 


كورونا

فيروس كورونا

مؤسسة جافي

توزيع اللقاحات

مرفق كوفاكس

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