قرارات لرئيس جامعة الإسكندرية لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للعاملين..تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية قرارات هامة إيماناً بالدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية فى تقديم مختلف أنواع الخدمات الطبية والعلاجية العاملين بجامعة الاسكندرية ممن تشملهم مظلة التأمين الصحى، وتيسيرا عليهم فى تلقى تلك الخدمات، وبعد التواصل مع الدكتور رئيس فرع شمال غرب الدلتا لهيئة التأمين الصحى، تم اتخاذ الإجراءات التالية فى هذا الشأن:-

1- إستمرار منظومة العمل بالعيادات الخارجية بالعيادة الشاملة بسوتر وتكون هى جهة الإحالة لمنتسبى جامعة الاسكندرية من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى.

2-الاتفاق مع الدكتور مدير فرع شمال غرب الدلتا على إثبات جهة الإحالة(العيادة الشاملة -سوتر) فى دفتر التأمين الصحى عند قيام أى من المنتفعين بالتجديد.

3- تفويض و تكليف عدد من السادة الاستشاريين والأخصائيين والممارس العام من هيئة التأمين الصحى والعيادات الشاملة فى مختلف التخصصات الطبية لتأدية الخدمة.

4- توفير دفاتر صرف الوصفات الطبية بعد إجراء الكشف أو فى حالة التردد واستمارات التحويل إلى مستشفى سموحة ومستشفى المواساة إذا اقتضى الأمر حجز المريض.

5- استمرار عمل الاشعة والتحاليل وخدمات العلاج الطبيعى المتاحة داخل العيادة الشاملة إذا احتاج المريض لذلك طبقا للكشف وفقا للعقد المبرم بين هيئة التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية فى هذا الشأن.

6- بدء تنفيذ مقترح بتجهيز صيدلية داخل حرم العيادة الشاملة لصرف الأدوية المنتفعين بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى.

7- التأكيد على أن جهة الإحالة حالياً فى حالة الحاجة للحجز بعد إجراء الكشف الاولى هى مستشفى سموحة ومستشفى المواساة ومستشفى طلبة الجامعة بعد افتتاحها جزئياً.

8- تكليف مديرى المستشفيات الجامعية مقدمة الخدمة بتذليل أى عقبات خاصة باستمارات التحويل أو أى إجراءات إدارية أخرى لازمة لمنتفعى التأمين الصحى من منتسبى الجامعة وذلك بالتنسيق مع الهيئة وإعداد مكتب ومندوب داخل كل مستشفى لهذا الغرض.

9- يتم إستقبال من يحتاج من السادة منتسبى الجامعة للخدمات الطبية بدفتر التأمين الصحى ويتم الاكتفاء ببطاقة تحقيق الشخصية فى حالة عدم اصطحاب الدفتر خاصة فى الحالات الطارئة مع التعهد بإحضار الدفتر فى أقرب وقت ممكن.

10- بناء على التقارير الدورية الواردة من وحدة مكافحة العدوى ومتابعة إعداد حالات الاشتباه و الإصابة بفيروس كورونا المستجد و أعمال التطوير و رفع الكفاءة الجارى العمل عليها بمستشفى طلبة الجامعة بصورة حثيثة وفقا لتقارير الإدارة الهندسية تم وضع خطة لإعادة العمل بصورة جزئية و متدرجة داخل المستشفى فى بعض الأدوار لتؤدى دورها مع باقى المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات المستحقين لها.