فيديو..الشرطة الإيطالية تعتقل ممرضة تصدر شهادات صحية مزورة

كتب أحمد علوى

ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، السبت، القبض على ممرضة بتهمة إصدار شهادات مزورة للتلقيح ضد كورونا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة سرية في مستشفى "فييرا ديل ميديتيرانيو" يظهر ممرضة وهي تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل التظاهر بحقن الأشخاص به، وذلك لغير الراغبين في الحصول على اللقاح.

وبعد ذلك تقوم بإصدار شهادات لهم تثبت حصولهم على التطعيم مقابل الحصول على رشوة.

ووجهت الشرطة اتهامات للممرضة تتعلق بالفساد والتزوير وإهدار المال العام.

وفي ديسمبر ألقت القبض على ممرضة أخرى لتظاهرها بتطعيم 11 شخصاً باستخدام طريقة مماثلة.

وتجبر السلطات الإيطالية المواطنين على إظهار شهادات الحصول على اللقاح من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى المقاهي والفنادق وغيرها من الأماكن العامة، لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا.