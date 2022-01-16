فرحة أهالى كفر الشيخ ببسالة الشناوى وحراسته لعرين مصر.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، فرحة أهالي كفر الشيخ، لفوز المنتخب المصري بهدف لمحمد صلاح، على غينيا بيساو، ودفاع الشناوي ابن مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ عن مراماه وعن عرين مصر، وإنقاذه لأربع أهداف محققة، بالإضافة لمشاركة محمود تريزيجيه ابن مدينة كفر الشيخ.

قال أحمد الزكير، أهالي كفر الشيخ يفتخرون بمحمد الشناوي والذي استطاع أن يشارك في فوز المنتخب على غينيا بيساو ، بدفاعه عن عرين مصر وانقاذه ل 4 كرات كانت أهداف محققة.

وأضاف محمد السيد، الحمد لله على فوز مصر وحصوله على الـ3 نقاط والتي ستكون سببا في تأهلنا للدور الـ16، مؤكداً أننا نشعر طوال المباراة بالثقة لأننا نعلم أن حارس مصر الأول محمد الشناوي، قادر بإذن الله على الدفاع عن عرين مصر.

يذكر أن منتخب مصر اقتنص فوزا صعبا وهو الأول ببطولة أمم أفريقيا بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".