فاكهة تساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم بعد 45 دقيقة من أكلها

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أنه يمكن لوجبة خفيفة "كثيفة العناصر الغذائية" تنظيم مستويات السكر في الدم بعد 45 دقيقة من تناولها، وقال الباحثون إن المانجو تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، بحسب موقع جريدة دايلي إكسبريس.

وتشير النتائج المنشورة في الجمعية الأمريكية للتغذية إلى أن تناول المانجو يبطئ من معدل ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وكان الغرض من الدراسة هو فحص تأثير المانجو على الجلوكوز بعد الأكل (متوسط ​​مستويات السكر في الدم بعد الأكل) واستجابات الأنسولين وكذلك مستويات هرمون الشبع.

بالنسبة للدراسة ، تناول ثلاثة وعشرون شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة إما 100 سعرة حرارية من المانجو الطازج أو البسكويت قليل الدسم لمناسبتين منفصلتين.

وتم تحليل عينات الدم من أجل الأنسولين والجلوكوز وهرمونات الشبع اللبتين والجريلين والأديبونكتين والكوليسيستوكينين.

وكتب الباحثون: "زاد استهلاك المانجو والبسكويت قليل الدسم من الجلوكوز والأنسولين مع زيادة أقل بشكل ملحوظ في المانجو مقارنة بالبسكويت قليل الدسم في 45 دقيقة بعد تناول وجبة خفيفة".

وكتب الباحثون في ملاحظاتهم الختامية أن "المانجو تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والأنسولين بعد الاستهلاك".

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثانى، فإن مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز لديك أعلى من المعتاد و يرتفع سكر الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم - استجابة لتناول الكربوهيدرات في الجسم السليم ، يتدخل الأنسولين لتنظيم هذا الارتفاع ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثانى، فسيتم إعاقة إنتاج الأنسولين نتيجة لذلك ، يجب أن تجد وسائل بديلة لإبطاء ارتفاع السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني.