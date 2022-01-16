أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عودة قوات حفظ السلام الروسية من كازاخستان على متن 19 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن طائرات النقل العسكرية تواصل اليوم نقل أفراد ومعدات من مطار ألماتة في كازاخستان إلى مطار تشكالوفسكي الروسي بعد أداء مهام حفظ السلام.

وكانت بعض الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي قامت بتنفيذ مهام لحماية المنشآت الاجتماعية المهمة في جمهورية كازاخستان قد عادت في وقت سابق من مطار ألماتة الكازاخي إلى قاعدة إيفانوفو-سيفيرني الجوية ومطار تشكالوفسكي الروسيين.