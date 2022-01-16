عمال مزارع الأقصر يواصلون حصاد محصول الطماطم الأهم بعد قصب السكر بالجنوب

الأقصر – أحمد مرعى

يستكمل رجال وأصحاب عمال مزارع الطماطم المختلفة فى مدينة إسنا جنوب محافظ الأقصر، مهمتهم فى حصاد محصول الطماطم الذي يعتبر ثانى أهم محصول بعد قصب السكر فى الشتاء بتلك المدينة، حيث أنه فى تلك الفترة من العام يقوم الجميع بحصاد وفرز محصول الطماطم لبيع جزء منه فى الشوادر بأسعار أقل من طوال العام، والطماطم الأفضل يتم تجفيفها فى مناشر التجفيف المنتشرة بمختلف أرجاء الأقصر لتصديرها للخارج.

ويقول الشاب محمد نصر إبن مدينة إسنا، إنه يتم خلال تلك الفترة الحصاد بشكل كبير لمحصول الطماطم فى مختلف المزارع فى أقصي جبال مدينة إسنا، حيث إن الطماطم تزرع فى أراض متنوعة منها الأرض الرملية والأرض الطينية، ولكن أهل إسنا يفضلون زراعتها فى المناطق الجبلية بالأراضي الرملية وذلك ليكون المحصول مبكر حيث أن النمو النباتى فيها يكون أسرع من الأرض الطينية، وتخرج الأرض الرملية محصول غزير وكبير من الطماطم ليربح التاجر بصورة أفضل، موضحاً أن الطماطم من المحاصيل التى تحتاج لطقس دافئ، موضحاً أن الانتظام فى الرى هو الأساس حيث أن الطماطم لا تتحمل العطش ويتأثر انتاج المحصول اذا تعرضت الطماطم للعطش وخاصة فترة التزهير والعقد.

ويضيف محمد نصر لـ"اليوم السابع"، أن العمال من مختلف قرى ونجوع إسنا يشاركون خلال تلك الفترة فى حصاد قصب السكر ومحصول الطماطم، حيث إنه يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التى تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربح كبير وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة حيث أن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض وري المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم.

وفى نفس السياق أعلنت الغرفة التجارية، أن المحاصيل الاستراتيجية من الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبصل لا تزال تسجل استقرارا ملحوظا عند مستويات سعرية منخفضة حتى الآن، لافتا إلى ارتفاع سعر الكوسة لمستويات تقترب من 8 جنيهات، حيث أن سعر الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.

وأضافت الغرفة، أن استقرار الأسعار هذه الفترة يعود لضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، والتراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(1)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(2)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(3)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(4)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(6)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(7)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(8)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(9)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(10)



عمال-مزارع-الأقصر-يواصلون-مهمتهم-فى-حصاد-محصول-الطماطم--(11)