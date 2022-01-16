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على طريقة بسنت.. قصة فتاة تفاجأت بصور لها تنتشر بعد سرقة هاتفها المحمول

الأحد، 16 يناير 2022 03:08 م
على طريقة بسنت.. قصة فتاة تفاجأت بصور لها تنتشر بعد سرقة هاتفها المحمول أسرة بسمة ضحية الابتزاز
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من قرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية ، ولقاء مع أسرة بسمة هلال ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني عن طريق نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وقال هلال السيد والد الضحية أنه تفاجأ أثناء عمله في الأرض الزراعية بأحد أقاربه يبلغه بأن يوجد شخص قام بنشر صور ابنته بسمة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشباب القرية، موضحًا أنه على الفور انتقل إلى المنزل مسرعا وقام بالاتصال بها وهي خارج القرية، وعندما أتت إلى المنزل قام بمواجهتها فأنكرت هذه الأفعال.
 
وأوضح : أنه قبل الواقعة بعدة أسابيع فقدت بسمة الهاتف الخاص بها عندما كانت طفلتها تلهو أمام المنزل، مشيرًا إلى أن تلك الصور المنتشرة هي الصور التي كانت موجودة على هاتفها الشخصي الذي فقدته، وأن الذي قام بابتزازها سرق هذة الصور وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليبتزها ويحصل منها على مبالغ مالية.
 

 


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الغربية

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