على طريقة بسنت.. قصة فتاة تفاجأت بصور لها تنتشر بعد سرقة هاتفها المحمول

وقال هلال السيد والد الضحية أنه تفاجأ أثناء عمله في الأرض الزراعية بأحد أقاربه يبلغه بأن يوجد شخص قام بنشر صور ابنته بسمة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشباب القرية، موضحًا أنه على الفور انتقل إلى المنزل مسرعا وقام بالاتصال بها وهي خارج القرية، وعندما أتت إلى المنزل قام بمواجهتها فأنكرت هذه الأفعال.

وأوضح : أنه قبل الواقعة بعدة أسابيع فقدت بسمة الهاتف الخاص بها عندما كانت طفلتها تلهو أمام المنزل، مشيرًا إلى أن تلك الصور المنتشرة هي الصور التي كانت موجودة على هاتفها الشخصي الذي فقدته، وأن الذي قام بابتزازها سرق هذة الصور وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليبتزها ويحصل منها على مبالغ مالية.