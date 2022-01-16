عبد الله حمود يؤدى القسم كأول رئيس بلدية أمريكى من أصل عربى ومسلم

كتبت ريم عبد الحميد

أدى عبد الله حمود، أول أمريكى من أصل عربى مسلم يتم انتخابه رئيسا لبلدية أمريكية، القسم ليتولى رسميا منصب رئيس بلدية (عمدة مدينة ديربورن بولاية ميتشيجان) فى الولايات المتحدة، أمس السبت.

وبحسب ما ذكر موقع "ديترويت نيوز" المحلى الأمريكى، فإن حمود، بدأ خطابه بعد أداء القسم باقتباس أحد أقوال النائب الأمريكى الراحل جون دينجيل، الذى مثل ولاية ميتشيجان لأكثر من 59 عاما فى الكونجرس، والذى كان أطول من خدم فى الكونجرس الأمريكى فى تاريخه.

وقال حمود: لقد قال إن المسئولين المنتخبين لا يملكون السلطة، ولكن يحملون السلطة والثقة من الناس الذين انتخبوهم. وأضاف أن كل شىء سيفعله سيبدأ من هذه الحقيقة الأساسية وهى أن سكان ديربرون لديهم السلطة المطلقة.

وتم تنصيب حمود وأعضاء مجلس المدنية ولجنة الميثاق فى مركز فورد المجتمعى والفنى، حيث طلب من الحضور إثبات تلقيهم التطعيم او نتيجة اختبار سلبى حديث لكورونا وارتداء الكمامات..



عبد الله حمود يؤدى القسم





وردا على سؤال عن أثر كونه أول أمريكى عربى ومسلم يتولى هذا المنصب، قال حمود إنه بشكل واضح حدث تقدم ويتم انتخاب الأفراد بناء على الاتجاه الذى يقودون به مهما كان الاتجاه الذى جاءوا منه.

وتابع قائلا: إنه لم يترشح أبدا ليكون الأول، ولكن ليكون الأفضل، مرددا الفكرة الذى ذكرها فى خطاب انتصاره فى نوفمبر الماضى، وعين حمود عيسى شاهين، ليكون أول رئيس شرطة مسلم فى المدينة أيضا، والذى تولى مهام منصبه بداية من العام الحالى.