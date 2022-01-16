طقس الخليج.. توقعات بهطول أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم ، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، ان يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة. مع فرصة هطول امطار متفرقة على غرب الحدود الشمالية، الجوف وتبوك مع رياح نشطة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض. كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك واجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائما تدريجيا من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية / 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 02:15 والجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:05 .

وفي بحر عمان الموج متوسط - يضطرب مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الاول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:44 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .