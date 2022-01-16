ضبط 244 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (190) قطعة سلاح نارى ، (244) قضية مخدرات وتنفيذ (86255) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته ( بندقية خرطرش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – 750 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة – وقصع الأسلاك" مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد " 11"واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة منوف وأرشدوا عن المسروقات وهى (11 دراجة نارية من بينهم 6 دراجات مُبلغ بسرقتها – وباقى الدراجات مطموسة الموتور والشاشية).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد "6"وقائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وأمكن ضبطهما والمسروقات فتم حبس المتهمين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (شخصين ، "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمسكن أحدهما ، وبحوزتهما (1100 قرص مخدر - فرد محلى وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

و قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (11) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (18) متهم .. لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7924) حكم قضائى متنوع وضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة لشخص مجهول بطريق فرعى بدائرة المركز ، مصاب بكدمات وسحجات وعثر بطيات ملابسه على (مبلغ مالى - سلاح أبيض "كتر").

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة .. أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفـى وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وأنه حال قيام المتوفـى بسرقة كابل كهربائى خاص بأحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز دمنهور) صعقه التيار الكهربائى وسقط أرضاً وتوفـى فقام المذكورين بنقل جثته بسيارة نقل قيادة أحدهم ، وإلقائها بمكان العثور ، وقام أحدهم بإبلاغ شرطة النجدة من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفـى ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزة الأول الهاتف الخاص بالمجنى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا بما توصلت إليه التحريات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بأنها حال سيرها بدائرة القسم إستوقفها أحد الأشخاص بدعوى أنه مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب منها التبرع لإحدى دور الرعاية، إلا أنه قام بمغافلتها وقام بالإستيلاء على بعض متعلقاتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات وإتهمته بالسرقة فتم حبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (موظفى معرض لتجارة السيارات كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بسابقة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم بالحبس 20 سنة فى قضايا "نصب - شيكات بدون رصيد") بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى (300 ألف جنيه) وتحصله منهما على مبلغ (200 ألف جنيه) كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع إبتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع ، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وإنصرف ، وعقب ركن السيارة تم إكتشاف سرقتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مالك السيارة" وراء إرتكاب واقعة السرقة ، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى أمكن التوصل إلى إختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من (شخصين ، مقيمان بالقليوبية) وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة (لأحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى ، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من (المبلغان) على شراء سيارة بمبلغ (150 ألف جنيه) وتسجيلها بإسم (زوجته) وإقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمان المشار إليهما ، وبإستهدافهما وزوجة المتهم المذكور أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالإشتراك مع باقى المتهمين بإرتكاب وقائع مماثلة ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – سيارة) من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأقروا بإرتكابهم عدد (3) وقائع نصب بذات الإسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم فتم حبس المتهمين.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6016) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1189) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(80) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(8) مخالفات موقف عشوائى، و(14) مخالفة شروط الترخيص.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (محامى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) أنه توجه لمقابلة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) والسابق لها العمل بمكتبه بدائرة القسم ، وعقب إستقلالها السيارة قيادته ، فوجئ بقيام (3) مجهولين بإستقلال سيارته وتهديده بسلاح أبيض (سكين) وإنزال المذكورة والإستيلاء منه على (مبلغ مالى - 2 فيزا كارد) ولاذوا بالهرب ، وإتهامه للمذكورة بالإشتراك مع باقى المتهمين فى إرتكاب الواقعة .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده عن ضبط المذكورة ، وتحديد مرتكبى الواقعة وهم (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (طبنجة "مُحدث صوت") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أضافوا بإتفاقهم مع المتهمة المذكورة على سرقة المجنى عليه عن طريق إستدراجه لمحل البلاغ ، ولدى وصولهما إدعت شعورها بحالة إعياء ورغبتها فـى القىء ، فقام المجنى عليه بإيقاف السيارة قيادته وقام باقى المتهمين حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم بقطع الطريق أمام سيارة المجنى عليه ، وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته والإستعانة بباقى المتهمين والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار ، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - السيارة والأداة المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإتلافهم 2 فيزا كارد فتم حبس المتهمين

قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مُرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابيةأبرزها ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش – طبنجة – فرد محلى) بحوزة (8) متهمين، وضبط شخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وتنفيذ عدد (222) حكم قضائى متنوع، وضبط (160) قضية تموينية ، وضبط (97) قضية مرافق، وضبط (39) مخالفة مرورية .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7511) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7429) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (82) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (679) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (185) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (952) أرجيلة.