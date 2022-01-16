اليوم السابع
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ضبط متهم بعمل صفحات وهمية على الفيس بوك لابتزاز السيدات بدمياط

الأحد، 16 يناير 2022 12:25 م
ضبط متهم بعمل صفحات وهمية على الفيس بوك لابتزاز السيدات بدمياط قوات أمن - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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تمكن رجال أمن دمياط من ضبط متهم بعمل صفحات وهمية على الفيس بوك وابتزازه من خلال تلك الصفحات الفتيات والسيدات مقابل مبالغ مالية.

قام المتهم بعمل صفحة تدعى "ريهام سالم" وصفحة تدعى "سارة الباروجي" على الفيس بوك ، تمكن من خلالهما بإرسال صور إباحية وفيديوهات جنسية مفبركة إلى الضحايا .

تم تحرير ما يقرب من 17 محضر بمباحث الانترنت بمديرية أمن دمياط وتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة المتهم وضبطة وحولت القضايا إلى نيابة دمياط الكلية التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التهم الموجة له.

 

 

 


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