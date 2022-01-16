ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك" متخذان من دائرة المركز محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( فرد محلى - طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع أخرى بدوائر (قسمى شرطة (ثان - ثالث المحلة) بالغربية - مراكز شرطة (المحلة - سمنود) بالغربية – (كفر الشيخ - نبروه ) بالدقهلية – (الخانكة) بالقليوبية) كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ( 5 مركبات "توك توك" - 3 دراجات نارية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.