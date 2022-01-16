صورة متداولة عبر فيسبوك تكشف ملابسات العثور على جثة مريض نفسي في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شقيق مريض نفسي تم العثور على جثته بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، أنه اكتشف وفاة شقيقه عندما شاهد صورة جثته يتم تداولها عبر موقع فيسبوك، حيث توجه للمستشفى التي نقل إليها جثة شقيقه، وتعرف على هويته.

وأضاف أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي، وأنه خرج قبل اختفائه بساعات من المنزل، وعقب ذلك اكتشف تداول صورة له متوفيا لغرقه بنهر النيل، مؤكدا أنه لا يشتبه في وفاته جنائيا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لذويه، عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل في منشأة القناطر، حيث تبين أنه يعاني من مرض نفسي، وكان يتلقى العلاج، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن أن المتوفى مريض نفسي، ويتلقى العلاج منذ فترة، وأنه عقب خروجه من المنزل تعرض للغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.