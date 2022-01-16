شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى خلف مدرسة بقرية أبودرة بالبحيرة.. والمحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا- البحيرة - فريق المحافظات

أرسل القارئ حمدي عبدالغني حمدى شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" من تدهور الطرق خلف مدرسة بقرية أبودرة مركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحير ة .

وقال القارئ فى رسالته:"نعانى نحن سكان بقرية أبودرة مركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة من سوء الخدمات فى الطرق ممثلة فى انتشار الحجارة فى عرض الطريق، بجانب يوجد انتشار كبير لمياه الصرف الصحى بجوار غرق الطريق مما يعمل عرقلة حركة المرور وتعريض حياة الأهالى للخطر".

من جانبه أكد المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة ، على تكثيف الجهود للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة العاجلة إلى مطالبهم ، مضيفا أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز شبراخيت لبحث شكوى أهالى قرية أبو درة من سوء حالة الطريق وكذلك طفح مياه الصرف الصحى بشوارع القرية وكسح المياه بشكل فورى حفاظا على صحة المواطنين.



انتشار مياه الصرف الصحي (1)



انتشار مياه الصرف الصحي (2)



انتشار مياه الصرف الصحي (3)

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