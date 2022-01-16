شبكة إخبارية: محتجز الرهائن في كنيس تكساس يزعم أنه شقيق "سيدة القاعدة" المعتقلة بأمريكا

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ذكرت شبكة "إيه.بي.سي. نيوز" الإخبارية، نقلا عن مسئول أمريكي، أن المسلح الذي يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس يزعم كونه شقيق عالمة الأعصاب الباكستانية، عافية صديقي، المعروفة بـ"سيدة القاعدة"، والمدانة بجرائم إرهاب.

وذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن محتجز الرهائن في كنيس كوليفل في تكساس يطالب بإطلاق سراح شقيقته المحكومة عليها بالسجن .

ويشار إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت"، هذا، ووفقا لشرطة كوليفيل لم تقع إصابات في الوقت الحالي.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس.