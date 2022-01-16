شاهد ترامب يستخدم موسيقى جنائزية فى فيديو عن جو بايدن خلال مؤتمره بأريزونا

كتب محمد جمال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تقديم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ‏ترامب، في أول تجمع له لعام 2022، والتي جاءت مصحوبة بموسيقى نجم المصارعة الشهير ‏‏"أندرتيكر" (الحانوتي).‏

وظهرت الموسيقى الجنائزية الخاصة بـ"أندرتيكر" خلال تجمع أنصار ترامب، الذي أقيم، أمس السبت، في ولاية أريزونا، قبل اعتلاء الرئيس السابق المنصة.

وبدأ تشغيل الموسيقى مع عرض لقطات على الشاشات تنتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي استمر عرضها لمدة 30 ثانية، قبل أن يقوم أحد المذيعين بتقديم ترامب للجمهور.

وفي أول تجمع له لعام 2022، انتقد ترامب العديد من سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منها إخلاء الجيش الأمريكي لكافة قواعده في أفغانستان العام الماضي، والتضخم، وارتفاع الأسعار في البلاد.

كما اتهم ترامب المباحث الفيدرالية "إف بي آي" أنها وراء تمرد 6 يناير2021، الذي وقع في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.