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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 16-1-2022

الأحد، 16 يناير 2022 01:01 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 16-1-2022 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدرهم الإماراتى ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-1-2022، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.
 

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