اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 07:12 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال اليونان

الأحد، 16 يناير 2022 05:52 م
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال اليونان زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضرب زلزال بقوة 5,4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جنوب منطقة جبل آثوس الواقعة شمال اليونان.


وأشارت تقديرات المعهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني في أثينا - بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات، وامتد تأثير الزلزال إلى إقليم أتيكا، الواقع على بعد 225 كيلومترًا، والذي يضم العاصمة أثينا. 


وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال بـ5,5 درجة، وعمقه بـ5 كيلومترات.. فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.


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